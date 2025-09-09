Ролл «Шаурмания» с говядиной и свежими овощами: самый вкусный и простой! Идеальный вариант для сытного перекуса или ужина без лишних хлопот! Нежное мясо в пряном соусе, хрустящие овощи и ароматный лаваш — это блюдо точно не оставит никого равнодушным. Готовится быстро, а исчезает еще быстрее!
Ингредиенты
- Говядина — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Огурец маринованный — 2 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Капуста пекинская — 1/2 кочана
- Лаваш — 3 листа
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Сахар — 1 щепотка
- Зира молотая — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Соус томатный острый — 2 ст. л.
- Майонез — 5 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Карри — 1 ч. л.
- Зелень свежая — для подачи
Приготовление
- Мясо нарезаем тонкой соломкой и обжариваем на раскаленном масле до румяности. Добавляем лук, нарезанный полукольцами, и болгарский перец соломкой. Готовим 5 минут, затем вливаем соевый соус, лимонный сок, добавляем зиру, перец и сахар. Тушим до испарения жидкости. Для соуса смешиваем майонез, пропущенный через пресс чеснок и карри.
- Лаваш смазываем острым томатным соусом, затем слоями выкладываем нашинкованную капусту, мясную начинку, кружочки помидора, маринованный огурец соломкой и поливаем соусом с карри. Аккуратно заворачиваем конвертиком и обжариваем на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Подаем сразу, украсив свежей зеленью.
