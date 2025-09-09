Ролл «Шаурмания» с говядиной и свежими овощами: самый вкусный и простой

Ролл «Шаурмания» с говядиной и свежими овощами: самый вкусный и простой! Идеальный вариант для сытного перекуса или ужина без лишних хлопот! Нежное мясо в пряном соусе, хрустящие овощи и ароматный лаваш — это блюдо точно не оставит никого равнодушным. Готовится быстро, а исчезает еще быстрее!

Ингредиенты

Говядина — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Огурец маринованный — 2 шт.

Помидор — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Капуста пекинская — 1/2 кочана

Лаваш — 3 листа

Масло растительное — 2 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Сок лимона — 1 ст. л.

Сахар — 1 щепотка

Зира молотая — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Соус томатный острый — 2 ст. л.

Майонез — 5 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Карри — 1 ч. л.

Зелень свежая — для подачи

Приготовление

Мясо нарезаем тонкой соломкой и обжариваем на раскаленном масле до румяности. Добавляем лук, нарезанный полукольцами, и болгарский перец соломкой. Готовим 5 минут, затем вливаем соевый соус, лимонный сок, добавляем зиру, перец и сахар. Тушим до испарения жидкости. Для соуса смешиваем майонез, пропущенный через пресс чеснок и карри. Лаваш смазываем острым томатным соусом, затем слоями выкладываем нашинкованную капусту, мясную начинку, кружочки помидора, маринованный огурец соломкой и поливаем соусом с карри. Аккуратно заворачиваем конвертиком и обжариваем на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Подаем сразу, украсив свежей зеленью.

