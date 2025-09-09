Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 12:30

Ролл «Шаурмания» с говядиной и свежими овощами: самый вкусный и простой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ролл «Шаурмания» с говядиной и свежими овощами: самый вкусный и простой! Идеальный вариант для сытного перекуса или ужина без лишних хлопот! Нежное мясо в пряном соусе, хрустящие овощи и ароматный лаваш — это блюдо точно не оставит никого равнодушным. Готовится быстро, а исчезает еще быстрее!

Ингредиенты

  • Говядина — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Огурец маринованный — 2 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Капуста пекинская — 1/2 кочана
  • Лаваш — 3 листа
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Сок лимона — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 щепотка
  • Зира молотая — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Соус томатный острый — 2 ст. л.
  • Майонез — 5 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Карри — 1 ч. л.
  • Зелень свежая — для подачи

Приготовление

  1. Мясо нарезаем тонкой соломкой и обжариваем на раскаленном масле до румяности. Добавляем лук, нарезанный полукольцами, и болгарский перец соломкой. Готовим 5 минут, затем вливаем соевый соус, лимонный сок, добавляем зиру, перец и сахар. Тушим до испарения жидкости. Для соуса смешиваем майонез, пропущенный через пресс чеснок и карри.
  2. Лаваш смазываем острым томатным соусом, затем слоями выкладываем нашинкованную капусту, мясную начинку, кружочки помидора, маринованный огурец соломкой и поливаем соусом с карри. Аккуратно заворачиваем конвертиком и обжариваем на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Подаем сразу, украсив свежей зеленью.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

лаваш
шаурма
Роллы
простой рецепт
перекусы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
