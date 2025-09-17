Вкуснее пасты: ризотто с грибами — готовим с шампиньонами или боровиками

Ризотто с грибами — это изысканное блюдо итальянской кухни, которое готовится быстро, поражает нежнейшей кремовой текстурой и выходит вкуснее пасты. Можно готовить с шампиньонами или боровиками.

Для приготовления обжарьте 300 г грибов (шампиньоны или белые) с 1 луковицей и 2 зубчиками чеснока. Отдельно в глубокой сковороде обжарьте 200 г круглого риса до прозрачности. Добавляйте по половинке стакана горячего куриного бульона (всего около 500 мл), постоянно помешивая, пока рис не впитает жидкость. Через 15–20 минут добавьте грибы, 50 г сливочного масла и 50 г тертого пармезана.

Подавайте сразу, украсив зеленью — это ризотто станет жемчужиной вашего ужина и спасет, когда нет времени на готовку, особенно в период грибного сезона.

