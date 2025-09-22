«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 10:30

Редкая красота поразит вас! Многолетник «хрустальная трава» создаст яркий акцент в саду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Редкая красота поразит вас! Многолетник «хрустальная трава» создаст яркий акцент в саду. Мезембриантемум «хрустальная трава» (Mesembryanthemum crystallinum) — эффектный суккулент, известный своими мясистыми листьями и сверкающими, как капли росы, цветками, которые раскрываются в солнечные дни с июня по сентябрь. Этот многолетник идеально подходит для клумб, рокариев и солнечных бордюров, создавая яркие пятна даже на небольших участках.

Растение ценят за зимостойкость до −15 °C в регионах с мягкой зимой, а в холодных областях его выращивают как однолетник или защищают на зиму укрывным материалом. Мезембриантемум можно сеять прямо в открытый грунт весной, так как всходы дружные и быстро развиваются, либо высаживать готовые саженцы для ускорения цветения. «Хрустальная трава» любит солнечные участки и лёгкие, хорошо дренированные почвы, не переносит застой воды.

Регулярный умеренный полив и удаление увядших соцветий помогают продлить декоративность и поддерживать здоровый куст. Для садоводов-энтузиастов мезембриантемум — отличный выбор для создания эффектных солнечных акцентов, особенно в сочетании с низкорослыми многолетниками и камнями. Его яркие цветки привлекают пчёл и бабочек, а необычная текстура листьев делает композицию интересной даже после окончания цветения.

Ранее мы рассказывали о недорогом многолетнике, который привлечет пчел и выдержит любой мороз.

Читайте также
Кабачки вкуснее мяса! Натерла кабачок и картошку. Получилось быстро и невероятно вкусно
Общество
Кабачки вкуснее мяса! Натерла кабачок и картошку. Получилось быстро и невероятно вкусно
Разбросайте семена осенью — и летом получите цветущие заросли высотой 1,5 м
Общество
Разбросайте семена осенью — и летом получите цветущие заросли высотой 1,5 м
Готовим яблочно-лимонные панкейки: необычный завтрак за 20 минут! Этот рецепт прост до безумия
Общество
Готовим яблочно-лимонные панкейки: необычный завтрак за 20 минут! Этот рецепт прост до безумия
Цветет даже в +5: самый живучий многолетник нашего сада
Общество
Цветет даже в +5: самый живучий многолетник нашего сада
Красавица из Америки покоряет российские сады: этот цветок стоит в букете по 3 недели
Общество
Красавица из Америки покоряет российские сады: этот цветок стоит в букете по 3 недели
сады
цветы
многолетники
дачи
клумбы
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дрон-матка» ВСУ совершил сброс в российском приграничье
Более 19 тыс. точек в России стали участниками одной акции
Автоэксперт рассказал, как бороться с автоподставами
Футболку с портретом Путина за $7 млн презентовали на Ассамблее народов мира
Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.