Редкая красота поразит вас! Многолетник «хрустальная трава» создаст яркий акцент в саду. Мезембриантемум «хрустальная трава» (Mesembryanthemum crystallinum) — эффектный суккулент, известный своими мясистыми листьями и сверкающими, как капли росы, цветками, которые раскрываются в солнечные дни с июня по сентябрь. Этот многолетник идеально подходит для клумб, рокариев и солнечных бордюров, создавая яркие пятна даже на небольших участках.

Растение ценят за зимостойкость до −15 °C в регионах с мягкой зимой, а в холодных областях его выращивают как однолетник или защищают на зиму укрывным материалом. Мезембриантемум можно сеять прямо в открытый грунт весной, так как всходы дружные и быстро развиваются, либо высаживать готовые саженцы для ускорения цветения. «Хрустальная трава» любит солнечные участки и лёгкие, хорошо дренированные почвы, не переносит застой воды.

Регулярный умеренный полив и удаление увядших соцветий помогают продлить декоративность и поддерживать здоровый куст. Для садоводов-энтузиастов мезембриантемум — отличный выбор для создания эффектных солнечных акцентов, особенно в сочетании с низкорослыми многолетниками и камнями. Его яркие цветки привлекают пчёл и бабочек, а необычная текстура листьев делает композицию интересной даже после окончания цветения.

