Песков раскрыл мнение Путина о прошедших в России выборах Песков заявил о положительной оценке выборов в России со стороны Путина

Результаты прошедших в России выборов получили высокую оценку президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, российский лидер обсуждал итоги голосования на встрече с руководителями парламентских фракций и в целом остался доволен ими, передает ТАСС.

Оценка [прошедших выборов] была дана президентом и в том числе в ходе его встречи с руководителями парламентских фракций. Президент оценивает сами результаты выборов весьма положительно. Об этом в том числе и шел разговор на прошлой неделе, — сказал Песков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании осенней сессии заявил, что на прошедших выборах в России количество нарушений значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Он поблагодарил председателя ЦИК Эллу Памфилову за принципиальный подход и работу по обеспечению порядка на выборах, отметив, что она защищает права и свободы граждан.

Кроме того, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий оценил выборы в новых российских регионах как прошедшие неплохо. Он подчеркнул высокую явку избирателей, отметив при этом, что жители этих территорий сталкиваются с трудными моральными переживаниями из-за утраты близких.