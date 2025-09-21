«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 21:00

Красавица из Америки покоряет российские сады: этот цветок стоит в букете по 3 недели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Красавица из Америки покоряет российские сады: этот цветок стоит в букете по 3 недели! Эустома, или лизиантус, родом из Центральной Америки и южных штатов США. В дикой природе её можно встретить на степных равнинах и лугах, а в садоводстве этот цветок стал настоящим украшением клумб и букетов.

Вырастить эустому можно двумя способами — из семян или через рассаду. Посев семян проводят в конце зимы — начале весны. Они очень мелкие, поэтому их раскладывают поверх влажного субстрата и слегка прижимают, не присыпая землёй. Всходы появляются медленно — через 2–3 недели, а зацветает эустома только через 5–6 месяцев после посева. Именно поэтому многие садоводы предпочитают покупать уже готовую рассаду — так можно быстрее дождаться пышного цветения.

Растение любит солнечные участки и лёгкие дренированные почвы. Важно избегать переувлажнения: эустома чувствительна к застою воды. При регулярных подкормках она радует обильными цветами с июля до самых заморозков. В условиях российского климата эустома чаще всего выращивается как однолетник, ведь даже небольшие морозы губительны. Однако в контейнере её можно сохранить как многолетник, перенеся зимой в дом.

Ранее мы рассказывали о калифорнийском маке. Он будет украшать сад всё лето.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
