Цветет даже в +5: самый живучий многолетник нашего сада

Существуют удивительные многолетние растения, которые способны цвести даже при низких температурах до +5 градусов. Эти морозостойкие культуры отличаются особой выносливостью и способны украшать сад, когда другие растения уже готовятся к периоду покоя. Выбор подходящего многолетника позволяет создавать красивые клумбы, не требующие особого ухода и внимания.

Среди самых выносливых многолетников выделяют хризантемы корейские, которые продолжают цветение до первых серьезных заморозков. Эти растения прекрасно переносят похолодание и сохраняют декоративность даже при температуре +5 градусов. Не менее устойчивы астры многолетние, способные цвести до самого снега. Для успешного выращивания необходимо выбирать солнечные участки с хорошо дренированной почвой, проводить регулярный полив без переувлажнения и вносить комплексные удобрения весной и в период бутонизации. Важный секрет длительного цветения — своевременное удаление увядших соцветий, что стимулирует образование новых бутонов. Эти растения не требуют укрытия на зиму и прекрасно переносят российские морозы, ежегодно радуя пышным цветением. Правильный выбор места посадки и минимальный уход позволяют создавать красивые цветочные композиции, которые сохраняют декоративность до глубокой осени.

