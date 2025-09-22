«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 07:57

Цветет даже в +5: самый живучий многолетник нашего сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Существуют удивительные многолетние растения, которые способны цвести даже при низких температурах до +5 градусов. Эти морозостойкие культуры отличаются особой выносливостью и способны украшать сад, когда другие растения уже готовятся к периоду покоя. Выбор подходящего многолетника позволяет создавать красивые клумбы, не требующие особого ухода и внимания.

Среди самых выносливых многолетников выделяют хризантемы корейские, которые продолжают цветение до первых серьезных заморозков. Эти растения прекрасно переносят похолодание и сохраняют декоративность даже при температуре +5 градусов. Не менее устойчивы астры многолетние, способные цвести до самого снега. Для успешного выращивания необходимо выбирать солнечные участки с хорошо дренированной почвой, проводить регулярный полив без переувлажнения и вносить комплексные удобрения весной и в период бутонизации. Важный секрет длительного цветения — своевременное удаление увядших соцветий, что стимулирует образование новых бутонов. Эти растения не требуют укрытия на зиму и прекрасно переносят российские морозы, ежегодно радуя пышным цветением. Правильный выбор места посадки и минимальный уход позволяют создавать красивые цветочные композиции, которые сохраняют декоративность до глубокой осени.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

Читайте также
Готовим торт «Осень» с необычным кремом — аромат и вкус покорит даже гурманов
Общество
Готовим торт «Осень» с необычным кремом — аромат и вкус покорит даже гурманов
Смешала творог и яйца — на выходе хит! Немецкий творожный пирог — готовится на раз-два
Общество
Смешала творог и яйца — на выходе хит! Немецкий творожный пирог — готовится на раз-два
Бросьте семена на землю — и в мае вырастет цветущий ковер: его даже поливать не нужно
Общество
Бросьте семена на землю — и в мае вырастет цветущий ковер: его даже поливать не нужно
Красавица из Америки покоряет российские сады: этот цветок стоит в букете по 3 недели
Общество
Красавица из Америки покоряет российские сады: этот цветок стоит в букете по 3 недели
Африканская красавица с соцветиями-перьями: огненное украшение сада
Общество
Африканская красавица с соцветиями-перьями: огненное украшение сада
сады
дачи
цветы
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатрия объяснила решение матери убить троих детей топором
Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области
Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники
«Враг ошеломлен»: бойцы использовали специальные накидки против ВСУ
Готовим минтай по-новому: сочно, полезно и очень быстро
Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом
«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам
Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го
Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября
Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море
Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»
Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
В России одобрили ужесточение мер против уклонистов
Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 сентября: инфографика
Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы
Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.