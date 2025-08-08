Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 09:28

Рецепт нарасхват! Заканчиваются — и готовлю их снова. Кабачковые лепешки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые лепешки — хит сезона, который все просят еще! Эти золотистые лепешки стали настоящей звездой моей кухни — их съедают быстрее, чем успеваю пожарить новую партию. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с легким ароматом чеснока и зелени — идеальный вариант для завтрака, ужина или перекуса. И главное — готовятся из минимума ингредиентов!

Тебе понадобится: 2 молодых кабачка, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец, растительное масло для жарки.

Приготовление: кабачки натри на крупной терке, слегка отожми сок. Добавь яйцо, мелко рубленный укроп, пропущенный через пресс чеснок, муку, соль и перец. Тесто должно быть как густая сметана. Разогрей сковороду с маслом, выкладывай ложкой небольшие лепешки. Обжаривай с двух сторон до румяной корочки на среднем огне. Подавай со сметаной — они хороши и горячими, и холодными!

Эти лепешки — универсальная палочка-выручалочка. Их можно делать тоньше для хруста или пышнее — для мягкости. Добавлять сыр в тесто или подавать с ломтиком слабосоленой семги. В любом варианте — пальчики оближешь!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

кабачки
простые рецепты
лепешки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
