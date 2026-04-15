Разминаю крабовые палочки вилкой — и в духовку — через 20 минут подаю нежные крокеты: с хрустящей корочкой и нежной сердцевиной

Беру крабовые палочки, яйца и сливки — и готовлю крокеты, которые тают во рту и исчезают едва ли не быстрее, чем я успеваю их обжарить. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для закуски, праздничного стола или просто уютного ужина с семьей.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка, а внутри — нежная, кремовая, почти как у суфле, текстура с кусочками крабовых палочек и ароматом укропа.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 яйца, 100 мл сливок 20%, 2 столовые ложки муки, 50 г твердого сыра, пучок укропа, соль, перец, панировочные сухари, растительное масло для жарки. Крабовые палочки мелко нарежьте или разомните вилкой, смешайте с яйцами, сливками, мукой, тертым сыром, рубленым укропом, солью и перцем. Сформируйте небольшие крокеты, обваляйте в сухарях. Разогрейте масло на сковороде, обжаривайте крокеты с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или любым соусом. Это блюдо покоряет с первой минуты.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
