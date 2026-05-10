Апельсин, лимон и больше ничего не нужно — к чаю подаю солнечный мармелад: тает во рту и без химии

Это гениально простой рецепт домашнего мармелада для тех, кто любит натуральные сладости без добавок и консервантов. Никаких загустителей промышленного производства — только фрукты, сахар и немного воды.

Получается обалденная вкуснятина: яркий, янтарно-оранжевый мармелад с насыщенным цитрусовым ароматом, приятной кислинкой и упругой, нежной текстурой. Он не резиновый, как магазинный, а тает во рту, оставляя долгое послевкусие апельсинового солнца. Домашний мармелад можно нарезать кубиками, обвалять в сахаре или использовать для прослойки тортов и пирожных. Готовится из самых простых продуктов, а результат превосходит любые покупные аналоги. Идеален к чаю, в подарок или просто как полезная сладость для детей.

Для приготовления вам понадобится: 3 крупных апельсина, 1 лимон, 400 г сахара, 100 мл воды, по желанию — ванилин. Апельсины и лимон вымойте горячей водой. Снимите цедру с одного апельсина и лимона. Из всех цитрусовых выжмите сок (должно получиться около 300-350 мл). В кастрюле смешайте сок, цедру, воду и сахар. Доведите до кипения на медленном огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится.

Увеличьте огонь и варите, помешивая, до загустения — капля мармелада на холодной тарелке должна держать форму. Это займет 20-30 минут. Горячий мармелад разлейте по силиконовым формам или в небольшую емкость, застеленную пергаментом. Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 4-6 часов до полного застывания. Нарежьте кубиками или намазывайте на тосты.

