Разлив нефти произошёл в порту под Петербургом

Нефтепродукты утекли с буксира «Товарищ Андрей», пришвартованного к причалу порта Выборга в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, корабль, с которого произошла утечка, был пришвартован 11 августа с 09:00 до 19:00. Сейчас последствия загрязнения удалось устранить.

По информации 47news, инцидент произошёл из-за поломки пропускного клапана судна. В воду вытекло примерно четыре кубометра нефтепродуктов.

Накануне СК завёл уголовное дело после разлива нефти в Чёрное море у Новороссийска. 7 августа в порту Новороссийска произошёл залповый выброс нефти. Это случилось при погрузке греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). 11 августа в Институте космических исследований РАН заявили, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше, чем заявлялось изначально. Так, площадь разлива топлива составила почти 80 квадратных километров вместо 200 квадратных метров.

Руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace Василий Яблоков заявил, что в ликвидации последствий счёт идёт на минуты.