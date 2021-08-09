Читайте нас в Google Новости

Залповый выброс нефти произошёл в порту Новороссийска. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота, это случилось при погрузке греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Следствием ЧП стало загрязнение около 200 квадратных метров Чёрного моря, писала ранее пресса.

При погрузке с греческого танкера Minerva Symphony произошёл разлив нефти. Количество пока неизвестно, — сообщили в ведомстве.

Росморречфлот уточнил, что ЧП произошло за пределами береговой зоны. Происходила погрузка с выносного причального устройства КТК. Теперь компания займётся ликвидацией последствий. Она уже создала оперативный штаб и подтянула профессиональные подразделения для решения проблемы.

Терминал находится в пяти километрах от берега. Пока у ведомства нет данных о масштабе разлива нефти.

29 мая в Чёрном море в районе города Туапсе было обнаружено нефтяное пятно. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предположила, что это — «остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска».