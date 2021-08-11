Уголовное дело возбудили после разлива нефти под Новороссийском

После разлива нефти в Чёрное море у Новороссийска возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды. Об этом сообщается на сайте Западного следственного управления СК.

В связи с широким общественным резонансом руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте <...> Павел Выменец инициировал передачу уголовного дела <...> для дальнейшего расследования следственными органами СК России, — отмечается в сообщении.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства случившегося и выявляет людей, причастных к совершению правонарушения.

7 августа в порту Новороссийска произошёл залповый выброс нефти. Это случилось при погрузке греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Подрядчиком КТК в черноморской гавани выступает АО «Транснефть-Сервис» — дочерняя структура контролируемой государством компании «Транснефть».

11 августа в Институте космических исследований РАН заявили, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше, чем заявлялось изначально. Так, площадь разлива топлива составила почти 80 квадратных километров вместо 200 квадратных метров. Учёные совместно со специалистами Института океанологии РАН проанализировали сделанный спустя день после выброса радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 и выяснили, что разлив оказался больше 200 квадратных метров, нежели об этом сообщалось в день инцидента.

Руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace Василий Яблоков заявил, что в ликвидации последствий счёт идёт на минуты.