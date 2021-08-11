В Институте космических исследований РАН заявили, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше заявленного — так, площадь разлива топлива составила почти 80 квадратных километров вместо 200 квадратных метров. Об этом говорится на сайте института.

Учёные совместно со специалистами Института океанологии РАН проанализировали сделанный спустя день после выброса радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 и выяснили, что разлив оказался больше 200 квадратных метров, нежели об этом сообщалось в день инцидента.

Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съёмки почти 80 квадратных километров, — говорится в сообщении.

На текущий день специалисты продолжают анализировать данные, полученные со спутников.

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Ранее залповый выброс нефти произошёл в порту Новороссийска. Это случилось при погрузке греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Следствием ЧП стало загрязнение около 200 квадратных метров Чёрного моря, писала ранее пресса.