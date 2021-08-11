Эколог о ликвидации разлива нефти под Новороссийском: «счёт идёт на минуты»

После появления информации о реальных масштабах разлива нефти под Новороссийском необходимо как можно скорее локализовать пятно и откачать топливо с поверхности воды. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель направления климата и энергетики российского отделения Greenpeace Василий Яблоков.

Счёт идёт на минуты — информация стала известна, и необходимо предпринять как можно больше усилий, чтобы не допустить дальнейшего распространения. Как мы помним, все масштабные аварии были связаны с промедлением в первые дни, минуты после утечки, из-за чего нефтяные пятна распространялись на гигантские расстояния. Сейчас важно этого не допустить, — подчеркнул он.

Он отметил, что сейчас нужно подробно изучить появившуюся информацию. Эксперт не стал называть причины, по которым изначально были названы заниженные цифры.

Очевидно, что проблема с нефтяными разливами, особенно на черноморском побережье, стоит достаточно остро, это уже не первый разлив. Разливы нефти угрожают рыбным ресурсам, птицам, здоровью людей, особенно в высокий сезон. Конечно, нефть и нефтепродукты могут разноситься по побережью, что может привести к негативным последствиям, — добавил он.

Яблоков уверен, что виновную компанию нужно привлечь к максимальной ответственности, по аналогии с делом «Норникеля». По его словам, каждый год происходят десятки тысяч нефтяных разливов, но ответственность не мотивирует организации к повышению экологических стандартов.

11 августа в Институте космических исследований РАН заявили, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше заявленного. Так, площадь разлива топлива составила почти 80 квадратных километров вместо 200 квадратных метров. Учёные совместно со специалистами Института океанологии РАН проанализировали сделанный спустя день после выброса радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 и выяснили, что разлив оказался больше 200 квадратных метров, нежели об этом сообщалось в день инцидента.

Залповый выброс нефти произошёл в порту Новороссийска 7 августа. Это случилось при погрузке греческого танкера с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Подрядчиком КТК в черноморской гавани выступает АО «Транснефть-Сервис» — дочерняя структура контролируемой государством компании «Транснефть».