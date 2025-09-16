Рагу с мясом в сливочно-чесночном соусе: домашний рецепт для уюта

Рагу с мясом в сливочно-чесночном соусе — это домашний рецепт для уюта. Сытное, ароматное и невероятно нежное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Мясо пропитывается сливочным соусом с насыщенной чесночной ноткой, а овощи остаются мягкими и сочными.
Ингредиенты
- Мясо (говядина или свинина) — 500 г
- Морковь — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сельдерей черешковый — 1 стебель
- Чеснок — 3 зубчика
- Сливки 20–25% — 200 мл
- Мука — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Тимьян свежий — 2 веточки
- Лавровый лист — 1 шт.
Приготовление
- Мясо нарежьте крупными кусками, обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки со всех сторон, переложите в кастрюлю. Лук, морковь и сельдерей нарежьте и слегка обжарьте на той же сковороде до мягкости, добавьте к мясу.
- В отдельной миске смешайте сливки с мукой, влейте в кастрюлю к мясу и овощам, добавьте чеснок, лавровый лист, тимьян, соль и перец. Тушите на медленном огне под крышкой 40–50 минут, пока мясо не станет мягким, а соус — густым и ароматным. Подавайте горячим с картофельным пюре или свежим хлебом.
