Рагу с мясом в сливочно-чесночном соусе: домашний рецепт для уюта

Рагу с мясом в сливочно-чесночном соусе — это домашний рецепт для уюта. Сытное, ароматное и невероятно нежное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Мясо пропитывается сливочным соусом с насыщенной чесночной ноткой, а овощи остаются мягкими и сочными.

Ингредиенты

Мясо (говядина или свинина) — 500 г

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сельдерей черешковый — 1 стебель

Чеснок — 3 зубчика

Сливки 20–25% — 200 мл

Мука — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Масло растительное — 2 ст. л.

Тимьян свежий — 2 веточки

Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

Мясо нарежьте крупными кусками, обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки со всех сторон, переложите в кастрюлю. Лук, морковь и сельдерей нарежьте и слегка обжарьте на той же сковороде до мягкости, добавьте к мясу. В отдельной миске смешайте сливки с мукой, влейте в кастрюлю к мясу и овощам, добавьте чеснок, лавровый лист, тимьян, соль и перец. Тушите на медленном огне под крышкой 40–50 минут, пока мясо не станет мягким, а соус — густым и ароматным. Подавайте горячим с картофельным пюре или свежим хлебом.

