Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:00

Рагу с мясом в сливочно-чесночном соусе: домашний рецепт для уюта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рагу с мясом в сливочно-чесночном соусе — это домашний рецепт для уюта. Сытное, ароматное и невероятно нежное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Мясо пропитывается сливочным соусом с насыщенной чесночной ноткой, а овощи остаются мягкими и сочными.

Ингредиенты

  • Мясо (говядина или свинина) — 500 г
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сельдерей черешковый — 1 стебель
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сливки 20–25% — 200 мл
  • Мука — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Тимьян свежий — 2 веточки
  • Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

  1. Мясо нарежьте крупными кусками, обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки со всех сторон, переложите в кастрюлю. Лук, морковь и сельдерей нарежьте и слегка обжарьте на той же сковороде до мягкости, добавьте к мясу.
  2. В отдельной миске смешайте сливки с мукой, влейте в кастрюлю к мясу и овощам, добавьте чеснок, лавровый лист, тимьян, соль и перец. Тушите на медленном огне под крышкой 40–50 минут, пока мясо не станет мягким, а соус — густым и ароматным. Подавайте горячим с картофельным пюре или свежим хлебом.

Ранее мы готовили простое рагу в лодочках! Вкусное домашнее блюдо из свинины и картошки.

рагу
мясо
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.