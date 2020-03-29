https://static.news.ru/photo/ad17f04a-71c0-11ea-b3af-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские военные медики проявляют настоящий героизм, работая в самом пекле в городе Бергамо, расположенном в области Ломбардия. Об этом заявил посол России в Италии Сергей Разов.

Наши работают в самом пекле, рискуя здоровьем и жизнью. Героизм наших военнослужащих, иначе не скажешь, — рассказал политик в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин 21 марта во время длительного телефонного разговора пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии коронавируса.

С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолётов, которые доставили туда российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.