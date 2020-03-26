Статью газеты La Stampa с критикой российской помощи для итальянцев на фоне распространения в европейской стране коронавируса «инспирировали» противники Москвы. Такого мнения придерживается член Совета Федерации Алексей Пушков.
Всё руководство Италии, все итальянцы благодарят Москву, и только La Stampa — против. Не думаю, что этой статьей ей удастся переменить общественное мнение в Италии, — сообщил сенатор в Twitter.
Ранее неназванные источники La Stampa сообщили, что 80% грузов, направленных из России на Апеннинский полуостров для борьбы с коронавирусом, оказались «совершенно бесполезны». Предполагается, что лидер РФ, помогая итальянской стороне, преследует дипломатические и политические интересы. По словам собеседников газеты, премьер республики согласился принять помощь для укрепления личных отношений с Москвой.
21 марта российский президент Владимир Путин во время длительного телефонного разговора пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии.
На территории Италии число заражённых коронавирусом пациентов превысило 57 500, а число жертв инфекции перевалило за 7500. В городе Бергамо находятся российские вирусологи, которые примут участие в борьбе с COVID-19, писал NEWS.ru.