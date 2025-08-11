Пшенная каша с тыквой в духовке: вкуснятина с карамелизированной корочкой

Пшенная каша с тыквой из духовки — это нежное, ароматное блюдо с золотистой корочкой, где сладость тыквы гармонично сочетается с легкой ореховой ноткой пшена!

Для приготовления промойте 1 стакан пшена, залейте кипятком на 5 минут, чтобы ушла горечь. Нарежьте 300 г тыквы кубиками, смешайте с крупой, добавьте 2 стакана молока, 1 ст. л. меда, щепотку соли и 1/2 ч. л. корицы. Перелейте в глиняный горшок или форму для запекания, сверху положите кусочек сливочного масла. Запекайте 1 час при 180°C, пока тыква не станет мягкой, а каша не впитает всю жидкость.

В готовом виде каша получается кремовой, с карамелизированой корочкой и тонким ароматом пряностей. Подавайте эту вкуснятину горячей, украсив орешками или сухофруктами — это идеальный завтрак или полезный десерт.

