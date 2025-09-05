Каша, которая не пригорает и нравится детям: секрет приготовления

Эта методика приготовления каши гарантирует идеальную консистенцию без комочков и риска пригорания. Нежная текстура и естественная сладость делают блюдо подходящим даже для самых привередливых едоков. Простой технологический прием позволяет получить отличный результат без постоянного контроля за процессом приготовления.

100 г овсяных хлопьев длительного приготовления заливают 300 мл холодного молока или воды. Добавляют щепотку соли и оставляют на 5–7 минут для набухания. Затем доводят до кипения на среднем огне и тут же снимают с плиты. Укутывают кастрюлю полотенцем и оставляют на 10–15 минут для доведения до готовности. В готовую кашу добавляют 20 г сливочного масла и подают с ягодами, фруктами или медом.

Такой способ приготовления сохраняет все полезные свойства крупы и обеспечивает кремовую текстуру.

