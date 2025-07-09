Простой лаваш превращается в бомбезный завтрак — эта начинка творит чудеса

Этот сытный завтрак готовится за считаные минуты и идеально подходит для тех, кто ценит свое время. Лаваш с яичной начинкой, свежим шпинатом и нежной курицей — отличное сочетание вкуса и пользы. Такой вариант понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 50 г;

куриные яйца — 4 шт.;

вареная курица — 200 г;

молодой шпинат — 50 г;

твердый сыр — 50 г;

растительное масло — 15 мл;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Яйца взбить с щепоткой соли. Разогреть сковороду с растительным маслом. Вылить яичную смесь и жарить, помешивая, до готовности. Курицу нарезать небольшими кусочками. Шпинат промыть и обсушить. Сыр натереть на крупной терке. Лаваш разложить на поверхности, сверху выложить яичницу, курицу, шпинат и сыр. Свернуть лаваш рулетом или конвертом. При желании можно слегка подрумянить на сухой сковороде.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.