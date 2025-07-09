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09 июля 2025 в 09:15

Простой лаваш превращается в бомбезный завтрак — эта начинка творит чудеса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сытный завтрак готовится за считаные минуты и идеально подходит для тех, кто ценит свое время. Лаваш с яичной начинкой, свежим шпинатом и нежной курицей — отличное сочетание вкуса и пользы. Такой вариант понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 50 г;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • вареная курица — 200 г;
  • молодой шпинат — 50 г;
  • твердый сыр — 50 г;
  • растительное масло — 15 мл;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца взбить с щепоткой соли.
  2. Разогреть сковороду с растительным маслом.
  3. Вылить яичную смесь и жарить, помешивая, до готовности.
  4. Курицу нарезать небольшими кусочками.
  5. Шпинат промыть и обсушить.
  6. Сыр натереть на крупной терке.
  7. Лаваш разложить на поверхности, сверху выложить яичницу, курицу, шпинат и сыр.
  8. Свернуть лаваш рулетом или конвертом.
  9. При желании можно слегка подрумянить на сухой сковороде.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
завтраки
курица
лаваш
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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