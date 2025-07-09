Простой лаваш превращается в бомбезный завтрак — эта начинка творит чудеса

Этот сытный завтрак готовится за считаные минуты и идеально подходит для тех, кто ценит свое время. Лаваш с яичной начинкой, свежим шпинатом и нежной курицей — отличное сочетание вкуса и пользы. Такой вариант понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 50 г;
- куриные яйца — 4 шт.;
- вареная курица — 200 г;
- молодой шпинат — 50 г;
- твердый сыр — 50 г;
- растительное масло — 15 мл;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Яйца взбить с щепоткой соли.
- Разогреть сковороду с растительным маслом.
- Вылить яичную смесь и жарить, помешивая, до готовности.
- Курицу нарезать небольшими кусочками.
- Шпинат промыть и обсушить.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Лаваш разложить на поверхности, сверху выложить яичницу, курицу, шпинат и сыр.
- Свернуть лаваш рулетом или конвертом.
- При желании можно слегка подрумянить на сухой сковороде.
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