Курица «Капрезе» с морковкой фри! Когда надоело все и хочется вкусноты! Изысканное и невероятно ароматное блюдо, которое украсит даже праздничный стол! Нежное куриное филе с начинкой из песто, помидоров и сыра в сочетании с хрустящей морковью — это гармония вкуса и пользы. Готовится легко, а результат впечатляет!

Ингредиенты для курицы

Куриное филе — 2 шт.

Соус песто — 2 ч. л.

Помидор — 1 шт.

Сыр сулугуни — 80 г

Сок лимона — 2 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Базилик сушеный — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Ингредиенты для моркови

Морковь — 3 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Чеснок сушеный — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Куриное филе промокните салфеткой, сделайте на каждой грудке три неглубоких поперечных надреза-«кармашков». Замаринуйте филе в лимонном соке на 10–20 минут. Смешайте масло с паприкой, базиликом, солью и перцем, натрите курицу со всех сторон. Помидор нарежьте тонкими кружочками, сыр — пластинами. В каждый «кармашек» нанесите песто, затем вложите по кружку помидора и сыра. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25 минут или в аэрогриле при 160 °C 15 минут. Морковь нарежьте длинными брусочками, смешайте с маслом, сушеным чесноком, паприкой, солью и перцем. Выложите на противень и запекайте при 180 °C 25–30 минут до хрустящей корочки, периодически перемешивая. Подавайте курицу сразу же, украсив зеленью, с горячей морковью.

