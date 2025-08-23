Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Курица «Капрезе» с морковкой фри! Когда надоело все и хочется вкусноты! Изысканное и невероятно ароматное блюдо, которое украсит даже праздничный стол! Нежное куриное филе с начинкой из песто, помидоров и сыра в сочетании с хрустящей морковью — это гармония вкуса и пользы. Готовится легко, а результат впечатляет!

Ингредиенты для курицы

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Соус песто — 2 ч. л.
  • Помидор — 1 шт.
  • Сыр сулугуни — 80 г
  • Сок лимона — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Базилик сушеный — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Ингредиенты для моркови

  • Морковь — 3 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Чеснок сушеный — 1 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе промокните салфеткой, сделайте на каждой грудке три неглубоких поперечных надреза-«кармашков». Замаринуйте филе в лимонном соке на 10–20 минут. Смешайте масло с паприкой, базиликом, солью и перцем, натрите курицу со всех сторон. Помидор нарежьте тонкими кружочками, сыр — пластинами. В каждый «кармашек» нанесите песто, затем вложите по кружку помидора и сыра.
  2. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25 минут или в аэрогриле при 160 °C 15 минут. Морковь нарежьте длинными брусочками, смешайте с маслом, сушеным чесноком, паприкой, солью и перцем. Выложите на противень и запекайте при 180 °C 25–30 минут до хрустящей корочки, периодически перемешивая. Подавайте курицу сразу же, украсив зеленью, с горячей морковью.

Ранее мы готовили куриные шницели. Надоела курица? Приготовьте так!

