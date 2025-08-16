Куриные шницели — просто огонь! Надоела курица? Приготовь так! Хрустящие снаружи и сочные внутри — эти шницели станут хитом любого обеда! Готовятся просто, а результат впечатляет: нежное отбитое филе в золотистой панировке с ароматом петрушки и лимона. Идеально с картофельным пюре или свежим салатом.

Ингредиенты

Куриное филе — 3–4 шт. (можно заменить на говядину)

Панировочные сухари — 1 стакан

Мука — 100 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 50 мл

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Петрушка — для подачи

Лимон — дольки для украшения

Приготовление

Куриное филе отбиваем с двух сторон через пергаментную бумагу — так оно не рвется и становится тонким. Солим и перчим по вкусу. В миске взбиваем яйца с молоком до однородности, добавляем щепотку соли. В отдельную тарелку насыпаем панировочные сухари. Каждый шницель сначала окунаем в муку, потом в яичную смесь, затем обваливаем в сухарях, слегка прижимая, чтобы панировка лучше держалась. Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне и обжариваем шницели до румяной корочки с обеих сторон. Если филе толстое, можно довести до готовности в духовке при 180 °C 10–15 минут. Подаем с зеленью петрушки и дольками лимона для свежести.

