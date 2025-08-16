Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Куриные шницели — просто огонь! Надоела курица? Приготовь так!

Куриные шницели — просто огонь! Надоела курица? Приготовь так! Хрустящие снаружи и сочные внутри — эти шницели станут хитом любого обеда! Готовятся просто, а результат впечатляет: нежное отбитое филе в золотистой панировке с ароматом петрушки и лимона. Идеально с картофельным пюре или свежим салатом.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 3–4 шт. (можно заменить на говядину)
  • Панировочные сухари — 1 стакан
  • Мука — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 50 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки
  • Петрушка — для подачи
  • Лимон — дольки для украшения

Приготовление

  1. Куриное филе отбиваем с двух сторон через пергаментную бумагу — так оно не рвется и становится тонким. Солим и перчим по вкусу. В миске взбиваем яйца с молоком до однородности, добавляем щепотку соли. В отдельную тарелку насыпаем панировочные сухари. Каждый шницель сначала окунаем в муку, потом в яичную смесь, затем обваливаем в сухарях, слегка прижимая, чтобы панировка лучше держалась.
  2. Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне и обжариваем шницели до румяной корочки с обеих сторон. Если филе толстое, можно довести до готовности в духовке при 180 °C 10–15 минут. Подаем с зеленью петрушки и дольками лимона для свежести.

Ранее мы готовили азиатскую фунчозу с курицей и овощами! Нужно 15 минут.

