Куриные шницели — просто огонь! Надоела курица? Приготовь так! Хрустящие снаружи и сочные внутри — эти шницели станут хитом любого обеда! Готовятся просто, а результат впечатляет: нежное отбитое филе в золотистой панировке с ароматом петрушки и лимона. Идеально с картофельным пюре или свежим салатом.
Ингредиенты
- Куриное филе — 3–4 шт. (можно заменить на говядину)
- Панировочные сухари — 1 стакан
- Мука — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 50 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
- Петрушка — для подачи
- Лимон — дольки для украшения
Приготовление
- Куриное филе отбиваем с двух сторон через пергаментную бумагу — так оно не рвется и становится тонким. Солим и перчим по вкусу. В миске взбиваем яйца с молоком до однородности, добавляем щепотку соли. В отдельную тарелку насыпаем панировочные сухари. Каждый шницель сначала окунаем в муку, потом в яичную смесь, затем обваливаем в сухарях, слегка прижимая, чтобы панировка лучше держалась.
- Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне и обжариваем шницели до румяной корочки с обеих сторон. Если филе толстое, можно довести до готовности в духовке при 180 °C 10–15 минут. Подаем с зеленью петрушки и дольками лимона для свежести.
