24 сентября 2025 в 05:05

Промокли ноги? Этот простой метод спасет любую обувь без фена и радиаторов

Осенняя погода часто преподносит неприятные сюрпризы в виде промокшей обуви, что создает дискомфорт и может испортить любимые пары. Существуют эффективные методы быстрой сушки, которые позволяют сохранить форму и качество материалов. Правильный подход к сушке обуви предотвращает деформацию и продлевает срок ее службы.

Наиболее эффективным способом является использование натуральных абсорбентов, которые быстро впитывают влагу. Для этого следует наполнить два хлопчатобумажных носка сухим рисом, овсяными хлопьями или кошачьим наполнителем на основе силикагеля и поместить их внутрь обуви. Менять наполнитель каждые 2–3 часа до полного высыхания. Альтернативный метод — завернуть обувь в несколько слоев махровых полотенец и оставить в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре. Категорически не рекомендуется сушить обувь рядом с отопительными приборами или использовать фен, так как это приводит к растрескиванию материалов и деформации.

Для ускорения процесса можно использовать специальные электросушилки для обуви с регулируемой температурой. Важно предварительно очистить обувь от грязи и вынуть стельки для отдельной сушки. Кожаную обувь следует обработать специальным кремом после высыхания для сохранения эластичности.

Ранее также сообщалось о том, как правильно хранить зимнюю одежду. С этими советами куртки, свитеры и шапки сохранятся в идеальном состоянии и будут служить гораздо дольше.

