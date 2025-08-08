Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Привезла рецепт из Германии! Маффины с лисичками и грецкими орехами!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маффины с лисичками и грецкими орехами — лесное наслаждение! Устали от сладкой выпечки? Хотите удивить близких необычными маффинами? Эти грибные мини-шедевры станут настоящим открытием! Плотная текстура классического английского маффина в сочетании с ароматными лисичками, хрустящими орехами и свежим укропом создают неповторимый вкус. Идеальный вариант для завтрака, ланча или необычной закуски к вину.

Готовим кулинарный шедевр:

Сначала подготовьте грибы: 150 г лисичек промойте, крупные разрежьте на части. Обжарьте на 30 г сливочного масла до испарения жидкости, в конце посолите и поперчите. 50 г грецких орехов подсушите на сухой сковороде и крупно порубите. Пучок укропа мелко нарежьте.

В большой миске смешайте 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1/4 ч. л. чесночного порошка, щепотку соли и белого перца. В другой посуде растопите 130 г сливочного масла (оставьте немного для смазывания форм), добавьте 100 мл сливок и 1 яйцо, взбейте вилкой до однородности.

Соедините сухие и жидкие ингредиенты, аккуратно перемешайте лопаткой — тесто должно быть влажным, но не однородным. Добавьте грибы, орехи и укроп, ещё раз бережно перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте формы для маффинов сливочным маслом или используйте бумажные вкладыши. Наполните формы тестом на 2/3. Выпекайте 20–25 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте зубочисткой.

Дайте маффинам немного остыть в формах, затем переложите на решётку. Подавайте тёплыми со сливочным сыром или сметаной. Хрустящая корочка, нежная серединка с кусочками грибов и орехов — это сочетание покорит даже самых взыскательных гурманов! Приятного аппетита и кулинарных открытий!

Мария Левицкая
