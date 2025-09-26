Готовлю пшено не как все. Запекаю с грибами — получается шедевр. Этот ужин уплетают все

Если вы думаете, что пшено — это только сладкая каша, то этот рецепт станет для вас открытием. Запеченное с грибами и луком, оно превращается в самостоятельное, невероятно ароматное и сытное блюдо. Что мне особенно нравится — это его бюджетность и простота. Не нужно стоять у плиты и постоянно помешивать. Смешал все ингредиенты, отправил в духовку — и через час получаешь золотистую, аппетитную запеканку, которая спасет любой ужин. Это идеальный способ накормить семью вкусно и без лишних хлопот.

Для приготовления нам понадобится: стакан пшена (200 г), 400 г свежих шампиньонов, одна крупная луковица, небольшой пучок укропа или петрушки, 600–700 мл воды или бульона, 2 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу. Пшено нужно несколько раз тщательно промыть в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Это избавит его от характерной горчинки. Лук чистим и мелко режем. Грибы промываем и нарезаем пластинками. Зелень мелко рубим.

В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем масло. Обжариваем лук до прозрачности, затем добавляем грибы. Готовим, помешивая, пока грибы не подрумянятся и не испарится выделившийся сок. Солим и перчим. Промытое пшено перекладываем в жаропрочную форму, добавляем обжаренные с луком грибы и свежую зелень. Все аккуратно перемешиваем.

Заливаем смесь горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала крупу примерно на 1,5–2 сантиметра. Накрываем форму крышкой или фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Затем снимаем крышку и даем запекаться еще 10–15 минут, чтобы сверху образовалась аппетитная корочка. Даем блюду немного постоять перед подачей — оно станет еще вкуснее.

