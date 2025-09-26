Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 18:50

Готовлю пшено не как все. Запекаю с грибами — получается шедевр. Этот ужин уплетают все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что пшено — это только сладкая каша, то этот рецепт станет для вас открытием. Запеченное с грибами и луком, оно превращается в самостоятельное, невероятно ароматное и сытное блюдо. Что мне особенно нравится — это его бюджетность и простота. Не нужно стоять у плиты и постоянно помешивать. Смешал все ингредиенты, отправил в духовку — и через час получаешь золотистую, аппетитную запеканку, которая спасет любой ужин. Это идеальный способ накормить семью вкусно и без лишних хлопот.

Для приготовления нам понадобится: стакан пшена (200 г), 400 г свежих шампиньонов, одна крупная луковица, небольшой пучок укропа или петрушки, 600–700 мл воды или бульона, 2 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу. Пшено нужно несколько раз тщательно промыть в холодной воде, пока она не станет прозрачной. Это избавит его от характерной горчинки. Лук чистим и мелко режем. Грибы промываем и нарезаем пластинками. Зелень мелко рубим.

В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем масло. Обжариваем лук до прозрачности, затем добавляем грибы. Готовим, помешивая, пока грибы не подрумянятся и не испарится выделившийся сок. Солим и перчим. Промытое пшено перекладываем в жаропрочную форму, добавляем обжаренные с луком грибы и свежую зелень. Все аккуратно перемешиваем.

Заливаем смесь горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала крупу примерно на 1,5–2 сантиметра. Накрываем форму крышкой или фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Затем снимаем крышку и даем запекаться еще 10–15 минут, чтобы сверху образовалась аппетитная корочка. Даем блюду немного постоять перед подачей — оно станет еще вкуснее.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
ужины
каши
грибы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.