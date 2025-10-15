Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:47

«Приобретает комичную форму»: стилист о тренде на меховые шапки из 90-х

Стилист Лисовец усомнился, что тренд на меховые шапки станет массовым

Влад Лисовец Влад Лисовец Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренд на меховые шапки из 1990-х, вероятно, не обретет широкой популярности среди россиян, заявил NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его словам, этот аксессуар выглядит интересно, однако не является практичным.

Следующим сообщением будет то, что наши скупают валенки. Это уже приобретает какую-то комичную форму. Потом, видимо, санки начнут скупать вместе с кокошниками и сарафанами, а следом — телогрейки. Я такой тенденции не вижу. В том году, несмотря на ролик под песню «Мой мармеладный», который стал популярен и завирусился в Сети во всем мире, на улицах, я уверен, никто не встречал подобные шапки. Может быть, только в каких-то холодных городах России взрослые женщины до сих пор их носят. Среди молодежи я подобного тренда не наблюдал, — подчеркнул Лисовец.

Стилист отметил, что ситуация напоминает недавнее обсуждение, когда россияне якобы массово скупали кокошники. По его мнению, подобные истории стоит фильтровать, поскольку они быстро возникают и исчезают, не влияя на повседневную жизнь.

Шапки имеют место быть, потому что это прикольный аксессуар сам по себе. Надо уметь его носить как и фартук, который появился на парижском подиуме. Чтобы фартук смотрелся хорошо, надо иметь и прическу, и выражение лица, и взгляд, и манеры. Поэтому в шапке этой тепло, но она откидывает нас на 40 лет назад. Не могу сказать, что это такой тренд, который повсеместно распространен. Может быть, только для фотки в социальных сетях. Это в целом не очень практично, так как голова потеет. Вязаная шапочка выглядит куда аккуратнее и современнее, — заключил Лисовец.

Ранее сообщалось, что меховые шапки, которые были трендом в 90-е годы, вновь набирают популярность: спрос на них вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом, а цены в магазинах достигли высоких значений. В данном контексте рассматриваются кубанки и боярки.

