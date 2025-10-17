Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:30

Прибавка небольшая, но приятно: пенсионеров обрадовали долгожданной выплатой — названы сроки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прибавка небольшая, но приятно! Российских пенсионеров обрадовали долгожданной выплатой — названы сроки. В стране, вполне возможно, введут статус «Ветеран трудовой деятельности», сказал помощник депутата ГД РФ, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. Возможно, у жителей страны появится доплата к пенсии за стаж. Но на реализацию плана может уйти до одного года, пишет News.ru.

На данный момент в законодательстве России нет механизма поощрения за богатую трудовую биографию и из-за этого ощущается значительное неравенство пенсионеров из разных регионов страны. Статус, который предложили ввести, должен исправить эту ситуацию, добавил Мосягин.

Он считает, что данная инициатива справедлива. Ее непреклонным преимуществом будет являться реальное увеличение выплат пенсионерам с большим стажем, которые являются самой уязвимой категорией граждан с материальной точки зрения.

Ранее российских пенсионеров обрадовали приятной прибавкой в ноябре. Опубликованы точные суммы.

пенсионеры
выплаты
деньги
прибавка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
