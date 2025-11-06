Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 09:30

Превратила обычный батон в шедевр — хрустящие гренки с творожной начинкой! Вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бывают моменты, когда душа просит чего-то вкусненького к чаю, но включать духовку и возиться с тестом совершенно нет ни сил, ни желания. Или нужно срочно накормить семью завтраком, а идеи иссякли. Это рецепт настоящей палочки-выручалочки — нежные гренки с творожной начинкой. Они готовятся буквально за 10 минут на обычной сковороде, а результат получается просто волшебным: хрустящая золотистая корочка снаружи и тающая, нежная творожная начинка внутри. Это в разы вкуснее и интереснее обычных гренок, но так же просто. Идеально с вареньем, сметаной или просто так.

Возьмите батон белого хлеба, лучше немного черствый, и нарежьте его ломтиками толщиной около сантиметра. Для начинки смешайте 200 граммов мягкого творога с одной-двумя столовыми ложками сахара (по вкусу), щепоткой ванилина и одним яйцом. Масса должна быть однородной. Теперь на один ломтик хлеба нанесите столовую ложку творожной начинки, а вторым ломтиком накройте сверху, как сэндвич, и слегка прижмите края. Разогрейте на сковороде немного сливочного или растительного масла. Каждый творожный «сэндвич» обмакните во взбитое яйцо (для этого понадобится еще 1–2 яйца) и сразу же отправляйте на сковороду. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до красивого золотистого цвета. Подавайте сразу, пока гренки горячие и хрустящие.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут
Семья и жизнь
Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут
Салат «Огненная лошадь»: без слоев и прочих заморочек — элементарное блюдо на Новый год и не только
Общество
Салат «Огненная лошадь»: без слоев и прочих заморочек — элементарное блюдо на Новый год и не только
Запеканки больше не делаю, пеку творожный пирог «Молочный ломтик»: ничего трудного, а вкус — отпад
Общество
Запеканки больше не делаю, пеку творожный пирог «Молочный ломтик»: ничего трудного, а вкус — отпад
Эти ватрушки сделают утро идеальным — готовлю с сочной начинкой, и вся семья спешит к столу
Общество
Эти ватрушки сделают утро идеальным — готовлю с сочной начинкой, и вся семья спешит к столу
Эти простые гренки из батона и творога съедаются тоннами: суперский простой рецепт на завтрак или перекус
Общество
Эти простые гренки из батона и творога съедаются тоннами: суперский простой рецепт на завтрак или перекус
рецепты
творог
гренки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как приготовить салат с креветками и авокадо всего за 10 минут
В Совфеде ответили на сообщения Сеула об отправке военных КНДР в зону СВО
В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул
Стало известно, сколько чиновников задержали в России в 2025 году
Таможенники обнаружили ценную литографию при попытке незаконного ввоза
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
В России зафиксировали новые вспышки ВИЧ-инфекции
В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий
Натуральные ткани возвращаются: почему хлопок снова в моде
На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией
Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание
Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?
Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился
В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России
Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen
Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте
Рютте съязвил о заседании Совбеза РФ по ядерным испытаниям
Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление
Дальше
Самое популярное
Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.