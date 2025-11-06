Превратила обычный батон в шедевр — хрустящие гренки с творожной начинкой! Вкусно, просто и необычно

Бывают моменты, когда душа просит чего-то вкусненького к чаю, но включать духовку и возиться с тестом совершенно нет ни сил, ни желания. Или нужно срочно накормить семью завтраком, а идеи иссякли. Это рецепт настоящей палочки-выручалочки — нежные гренки с творожной начинкой. Они готовятся буквально за 10 минут на обычной сковороде, а результат получается просто волшебным: хрустящая золотистая корочка снаружи и тающая, нежная творожная начинка внутри. Это в разы вкуснее и интереснее обычных гренок, но так же просто. Идеально с вареньем, сметаной или просто так.

Возьмите батон белого хлеба, лучше немного черствый, и нарежьте его ломтиками толщиной около сантиметра. Для начинки смешайте 200 граммов мягкого творога с одной-двумя столовыми ложками сахара (по вкусу), щепоткой ванилина и одним яйцом. Масса должна быть однородной. Теперь на один ломтик хлеба нанесите столовую ложку творожной начинки, а вторым ломтиком накройте сверху, как сэндвич, и слегка прижмите края. Разогрейте на сковороде немного сливочного или растительного масла. Каждый творожный «сэндвич» обмакните во взбитое яйцо (для этого понадобится еще 1–2 яйца) и сразу же отправляйте на сковороду. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до красивого золотистого цвета. Подавайте сразу, пока гренки горячие и хрустящие.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.