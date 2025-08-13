Превратила кабачки в обалденный салат! «Неженка» — очень просто и вкусно!

Превратила кабачки в обалденный салат! «Неженка» — очень просто и вкусно!

Салат «Неженка» с сырым кабачком — нежность в каждом кусочке. Если вы еще не пробовали сырые кабачки в салатах, этот рецепт станет приятным открытием! «Неженка» — это удивительно нежная композиция из свежих овощей, сливочного сыра и пикантной заправки. Кабачок здесь раскрывается по-новому — он сочный, с приятной хрусткостью и абсолютно не чувствуется «сырым».

Для приготовления возьмите 1 молодой кабачок (лучше цукини), нарежьте его тонкой соломкой или используйте овощечистку для получения нежных лент. Добавьте половинку авокадо кубиками, горсть руколы и несколько листьев радиччио для горчинки. 2 стебля сельдерея нарежьте тонкими ломтиками — они дадут приятный хруст.

Секрет салата — в воздушной текстуре. Добавьте 100 г страчателлы или другого мягкого сыра (буррата, моцарелла), разобрав его на нежные нити. Горсть поджаренных семечек подсолнечника придаст ореховый акцент.

Приготовьте заправку: смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1,5 ч. л. зернистой горчицы, 1,5 ч. л. жидкого меда, соль и перец по вкусу. Аккуратно полейте салат и сразу подавайте, чтобы кабачок сохранил свою свежесть.

Этот салат — идеальный баланс нежности и хруста, он прекрасно дополнит легкий ужин или станет звездой фуршетного стола. Попробуйте — и сырые кабачки покорят вас навсегда!

*Совет: для более насыщенного вкуса дайте салату постоять 5–7 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.