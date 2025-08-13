Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 18:00

Кабачковые наггетсы в чесночной панировке! Вкуснятина за 15 минут легко!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые наггетсы в хрустящей чесночной панировке. Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные — эти наггетсы из кабачка покорят даже тех, кто не любит овощи! Идеальная альтернатива мясным наггетсам: сочные внутри и с аппетитной чесночной корочкой снаружи.

Ингредиенты:

1 средний кабачок, 100 г муки, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. сушеного чеснока, 1/2 ч. л. паприки, соль, перец, масло для жарки.

Приготовление:

  1. Подготовка кабачка. Нарежьте его брусочками, посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем.

  2. Панировка. В одной тарелке — мука с солью и перцем, в другой — взбитые яйца, в третьей — сухари с чесноком, сушеным чесноком и паприкой.

  3. Обжарка. Обваляйте каждый брусочек в муке, затем в яйце и в сухарях. Обжаривайте в разогретом масле до золотистой корочки.

Подавайте с соусом на выбор — идеально подойдет чесночный, томатный или сметанный. Хрустящее удовольствие гарантировано.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

кабачки
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
