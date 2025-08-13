Кабачковые рулетики по-сербски! Обалденная вкуснятина за 15 минут!

Кабачковые рулетики по-сербски — сытное чудо в духовке. Когда хочется чего-то простого, но по-настоящему вкусного, этот рецепт станет идеальным решением. Нежные кабачковые рулетики с куриной начинкой под сырной корочкой — блюдо, которое покорит даже тех, кто обычно равнодушен к кабачкам.

Как приготовить:

Два молодых кабачка очистите от кожуры и нарежьте вдоль тонкими пластинами (около 0,5 см). Залейте кипятком на 5 минут — они станут гибкими, но не развалятся. Обсушите, посолите и поперчите.

Куриное филе (300 г) измельчите в фарш, добавьте мелко нарезанную луковицу, соль и любимые специи (отлично подойдет паприка). Обжарьте фарш 5 минут до легкой румяности.

На каждую кабачковую пластину выложите ложку начинки, сверните рулетиком. Уложите в форму швом вниз, полейте сметаной (200 г) и обильно посыпьте тертым сыром (150 г). Запекайте 30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

