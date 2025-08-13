Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Перекус за 10 минут! Кабачковые шайбы с сыром и орехами — все очень просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые шайбы с сыром и орехами — хрустящее удовольствие из духовки. Когда хочется удивить гостей необычной закуской или порадовать семью вкусным ужином без лишних хлопот, эти запеченные шайбочки станут идеальным решением. Хрустящие кабачковые кружочки с расплавленным сыром, пикантными орехами и сочными помидорами — настоящее объятие для вкусовых рецепторов!

Как приготовить:

Молодые кабачки (2 шт.) нарежьте кружочками толщиной 1 см. Посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните салфеткой. Выложите на противень с пергаментом, смажьте оливковым маслом. Сверху положите по ломтику помидора, посыпьте тертым сыром (150 г) и измельченными грецкими орехами (50 г). Добавьте щепотку прованских трав и черного перца.

Запекайте при 200 °C 15–20 минут, пока сыр не расплавится и не появится золотистая корочка. Подавайте сразу, пока сыр тянется, — украсьте руколой и сбрызните бальзамическим кремом.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

