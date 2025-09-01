День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 19:28

Секрет полезных орехов: как замачивание меняет их эффект на организм

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда орехи вызывают вздутие и тяжесть, виноват не сам продукт, а способ его употребления. Многие едят их всухую и теряют часть пользы.

Замачивание — не модный ритуал, а биохимически обоснованная практика. Оно активирует ферменты и снижает нагрузку на пищеварение. В сыром виде орехи содержат фитиновую кислоту, которая мешает усвоению кальция, магния и железа.

После замачивания уровень фитатов снижается, а питательные вещества становятся доступнее. Это особенно важно для людей с анемией и дефицитом микроэлементов.

Вода запускает процесс прорастания: орех «просыпается» и начинает вырабатывать ферменты, способствующие лучшему перевариванию.

Некоторые виды, например миндаль и грецкий орех, требуют 8–12 часов замачивания, чтобы нейтрализовать антипитательные вещества. Температура воды тоже влияет: теплая ускоряет процесс, холодная — замедляет. Лучше использовать фильтрованную воду без хлора.

После замачивания орехи нужно промыть и просушить. Влажные ядра хранятся недолго, поэтому их лучше употреблять сразу.

Люди с чувствительным желудком отмечают снижение дискомфорта после перехода на замоченные орехи. Это подтверждают гастроэнтерологи.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроме пользы для пищеварения, активированные орехи легче усваиваются на клеточном уровне, что положительно сказывается на уровне энергии и концентрации.

Замачивание — простой шаг, который делает привычный перекус более полезным. Он не требует усилий, но дает ощутимый результат.

Валерия Мартынович
