https://static.news.ru/photo/8dc8313e-70ce-11ea-b6ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребёнок, который пострадал в результате взрыва газа в жилом доме Магнитогорска, будет доставлен для дальнейшего лечения в Челябинск. Сейчас полуторагодовалого малыша готовят к транспортировке, сообщили в магнитогорской мэрии.

Там уточнили , что вертолёт санавиации уже отправился за маленьким пациентом.

За прошедшую ночь медикам удалось стабилизировать состояние малыша. Однако состояние ребёнка остаётся крайне тяжёлым. Он получил 100% ожогов тела, в том числе повреждения органов дыхания.

Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в многоквартирном доме Магнитогорска вечером 26 марта. Как писал NEWS.ru, погибли два человека. Это женщина и подросток. Пострадали два ребёнка. В общей сложности к медикам обратились около двух десятков человек.