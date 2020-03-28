Ребёнок, который пострадал в результате взрыва газа в жилом доме Магнитогорска, будет доставлен для дальнейшего лечения в Челябинск. Сейчас полуторагодовалого малыша готовят к транспортировке, сообщили в магнитогорской мэрии.
Там
За прошедшую ночь медикам удалось стабилизировать состояние малыша. Однако состояние ребёнка остаётся крайне тяжёлым. Он получил 100% ожогов тела, в том числе повреждения органов дыхания.
Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в многоквартирном доме Магнитогорска вечером 26 марта. Как писал NEWS.ru, погибли два человека. Это женщина и подросток. Пострадали два ребёнка. В общей сложности к медикам обратились около двух десятков человек.
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