https://static.news.ru/photo/31139102-6f77-11ea-aac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уральский репортер | Челябинск/vk.com

По меньшей мере один человек погиб при взрыве в многоквартирном доме в Магнитогорске. ЧП произошло на улице Доменщиков.

Как сообщает источник РИА Новости, из здания эвакуированы 27 человек. По данным ТАСС, погибших двое.

Эпицентр находился в квартире № 74. В момент взрыва там находились пожилая женщина и ребёнок полутора лет. На месте работают спасатели. Сейчас продолжается тушение пожара, который последовал сразу после взрыва. Ему присвоен третий уровень сложности.

Как писал NEWS.ru, 22 марта в Мурманской области взорвались боеприпасы на складе Минобороны. Пострадали пять человек.