По меньшей мере один человек погиб при взрыве в многоквартирном доме в Магнитогорске. ЧП произошло на улице Доменщиков.
Как
Эпицентр находился в квартире № 74. В момент взрыва там находились пожилая женщина и ребёнок полутора лет. На месте работают спасатели. Сейчас продолжается тушение пожара, который последовал сразу после взрыва. Ему присвоен третий уровень сложности.
Как писал NEWS.ru, 22 марта в Мурманской области взорвались боеприпасы на складе Минобороны. Пострадали пять человек.
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