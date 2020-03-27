https://static.news.ru/photo/341c0a9a-6feb-11ea-ac96-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/vkmgn/ vk.com via Global Look Press

Семнадцать человек обратились за медицинской помощью после взрыва и пожара в многоэтажке Магнитогорска. Из шестерых доставленных в больницу сейчас выписаны четверо.

Одиннадцать пациентов получили оперативную помощь на месте и отказались от госпитализации. В реанимации в тяжёлом состоянии остаётся ребёнок, всю ночь с ним работали бригады врачей из Челябинска, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Ребёнка в любой момент готов доставить в областной центр вертолёт санавиации. Остаётся в больнице и мужчина, состояние которого оценивается как лёгкой степени тяжести.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два ребёнка получили травмы в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. ЧП произошло на улице Доменщиков 26 марта. Из здания были эвакуированы 27 человек.