Семнадцать человек обратились за медицинской помощью после взрыва и пожара в многоэтажке Магнитогорска. Из шестерых доставленных в больницу сейчас выписаны четверо.
Одиннадцать пациентов получили оперативную помощь на месте и отказались от госпитализации. В реанимации в тяжёлом состоянии остаётся ребёнок, всю ночь с ним работали бригады врачей из Челябинска,
Ребёнка в любой момент готов доставить в областной центр вертолёт санавиации. Остаётся в больнице и мужчина, состояние которого оценивается как лёгкой степени тяжести.
Ранее NEWS.ru сообщал, что два ребёнка получили травмы в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. ЧП произошло на улице Доменщиков 26 марта. Из здания были эвакуированы 27 человек.
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