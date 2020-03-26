Два ребёнка получили травмы в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске.
На место происшествия выехали две бригады врачей от областной детской клинической больницы. Пока среди пострадавших два ребёнка, — сообщили РИА Новости в Минздраве Челябинской области.
В данное время на месте происшествия дежурят пять бригад скорой помощи.
Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли при взрыве в многоквартирном доме в Магнитогорске. ЧП произошло на улице Доменщиков. Из здания были эвакуированы 27 человек. Эпицентр находился в квартире № 74. В момент взрыва там были пожилая женщина и ребёнок полутора лет.