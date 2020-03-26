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Жильцов дома в Магнитогорске, эвакуированных после взрыва, разместят в школе. Об этом сообщили в экстренных службах.

Жильцов дома, которых эвакуировали, разместят в школе № 36, — пояснил источник ТАСС. ЧП произошло на улице Доменщиков. Из здания были эвакуированы 27 человек. Эпицентр находился в квартире № 74....