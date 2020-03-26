Фото: МЧСник/vk.com

Два ребёнка получили травмы в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске.

На место происшествия выехали две бригады врачей от областной детской клинической больницы. Пока среди пострадавших два ребёнка, — сообщили РИА Новости в Минздраве Челябинской области.

В данное время на месте происшествия дежурят пять бригад скорой помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли при взрыве в многоквартирном доме в Магнитогорске. ЧП произошло на улице Доменщиков. Из здания были эвакуированы 27 человек. Эпицентр находился в квартире № 74. В момент взрыва там были пожилая женщина и ребёнок полутора лет.

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