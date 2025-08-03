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03 августа 2025 в 10:20

Постное блюдо в патиссоне с лисичками: ароматный обед без лишнего

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это ароматное постное блюдо, приготовленное в патиссоне, отлично подойдет для уютного обеда или легкого ужина. Лесные грибы, рис и зелень создают насыщенный вкус и приятную текстуру, а необычная подача делает его настоящим украшением стола. Идеальный вариант для тех, кто хочет поэкспериментировать с сезонными продуктами без использования мяса и молока.

Пищевая ценность (на порцию):

  • Калорийность: 321 ккал
  • Белки: 9 г
  • Жиры: 2 г
  • Углеводы: 66 г

Данные являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от выбранных ингредиентов.

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Патиссон — 1 шт.
  • Лесные грибы (например, лисички) — 100 г
  • Рис — 1 горсть
  • Кунжутное масло — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Рубленая зелень — 1 горсть

Пошаговый рецепт

Шаг 1.
Срежьте у патиссона верхушку-крышку и удалите семечки. Поместите его в духовку или микроволновку на 5–10 минут, чтобы он стал мягче.

Шаг 2.
Отварите рис и грибы до готовности. Мякоть запеченного патиссона достаньте ложкой, измельчите вилкой и смешайте с рисом, грибами и зеленью.

Шаг 3.
Наполните патиссон получившейся начинкой. Украсьте сверху грибами, полейте кунжутным маслом. Если заготовка остыла — прогрейте ее в духовке несколько минут.

Шаг 4.
Подавайте порционно, украсив свежей петрушкой и по желанию — семенами граната для контраста вкусов и цвета.

Советы

  • Грибы можно использовать любые сезонные: белые, подосиновики или шампиньоны.
  • Для более выраженного вкуса в начинку можно добавить немного лимонного сока или щепотку копченой паприки.
  • Подавайте с легким салатом из свежих овощей или зеленым соусом на основе базилика.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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