Постное блюдо в патиссоне с лисичками: ароматный обед без лишнего

Это ароматное постное блюдо, приготовленное в патиссоне, отлично подойдет для уютного обеда или легкого ужина. Лесные грибы, рис и зелень создают насыщенный вкус и приятную текстуру, а необычная подача делает его настоящим украшением стола. Идеальный вариант для тех, кто хочет поэкспериментировать с сезонными продуктами без использования мяса и молока.
Пищевая ценность (на порцию):
- Калорийность: 321 ккал
- Белки: 9 г
- Жиры: 2 г
- Углеводы: 66 г
Данные являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от выбранных ингредиентов.
Ингредиенты (на 1 порцию)
- Патиссон — 1 шт.
- Лесные грибы (например, лисички) — 100 г
- Рис — 1 горсть
- Кунжутное масло — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Рубленая зелень — 1 горсть
Пошаговый рецепт
Шаг 1.
Срежьте у патиссона верхушку-крышку и удалите семечки. Поместите его в духовку или микроволновку на 5–10 минут, чтобы он стал мягче.
Шаг 2.
Отварите рис и грибы до готовности. Мякоть запеченного патиссона достаньте ложкой, измельчите вилкой и смешайте с рисом, грибами и зеленью.
Шаг 3.
Наполните патиссон получившейся начинкой. Украсьте сверху грибами, полейте кунжутным маслом. Если заготовка остыла — прогрейте ее в духовке несколько минут.
Шаг 4.
Подавайте порционно, украсив свежей петрушкой и по желанию — семенами граната для контраста вкусов и цвета.
Советы
- Грибы можно использовать любые сезонные: белые, подосиновики или шампиньоны.
- Для более выраженного вкуса в начинку можно добавить немного лимонного сока или щепотку копченой паприки.
- Подавайте с легким салатом из свежих овощей или зеленым соусом на основе базилика.
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