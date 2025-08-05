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05 августа 2025 в 08:46

Мощный толчок встревожил жителей одной страны

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране в 125 км от города Бам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на юго-востоке Ирана, говорится в данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Подземные толчки произошли во вторник 5 августа в 05:06 по времени UTC (08:06 мск). Эпицентр землетрясения находился в 125 километрах от города Бам. В этом населенном пункте проживает около 99 тысяч человек.

Очаг сейсмической активности располагался на глубине 10 км. На данный момент сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее была зафиксирована сейсмическая активность в акватории Охотского моря. Начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова говорила, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 110 километрах восточнее населенного пункта Рейдово на острове Итуруп. Специалисты отметили, что благодаря значительной глубине очага (193 км) и отдаленности от побережья подземные толчки не ощущались на поверхности и не создавали угрозы цунами.

До этого в бухте Вестник после землетрясения 30 июля наблюдалось цунами высотой около 18 метров. Эти данные получены на основе измерений, проведенных местным жителем Дмитрием по просьбе исследователей Дальневосточного отделения РАН. Он зафиксировал след затопления от нижней до верхней точки воздействия волны.

землетрясения
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