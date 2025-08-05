В Румынии объявили ЧС из-за поставок загрязненной нефти из Азербайджана

Министерство энергетики Румынии объявило режим чрезвычайной ситуации из-за поставок загрязненной нефти из Азербайджана. Согласно заявлению на официальном сайте ведомства, о происходящем уже уведомили Европейскую комиссию.

Министерство энергетики уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию кризисного уровня, — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о поставке с 16 по 18 июля 92 тысяч тонн сырой азербайджанской нефти, которая оказалась загрязнена органическими хлоридами в турецком порту отгрузки Джейхан. После проведенных анализов эксперты приняли решение отказаться от погрузки очередной партии в 92 тысячи тонн. В итоге более 180 тысяч тонн черного золота стали недоступны для поставок на НПЗ Petrobrazi.

Ранее стало известно, что Казахстан впервые осуществил экспорт нефти в Венгрию. Как сообщили в национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз», поставка объемом 85 тысяч тонн была выполнена из порта Новороссийска через хорватский порт Омишаль с использованием танкера Alatau.