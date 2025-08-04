У Венгрии появился новый поставщик нефти Казахстан начал экспорт нефти в Венгрию через Хорватию

Казахстан впервые осуществил экспорт нефти в Венгрию, сообщили в национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» (КМГ). Поставка объемом 85 тысяч тонн была выполнена через хорватский порт Омишаль с использованием танкера Alatau, принадлежащего дочернему предприятию КМГ.

Морскую транспортировку из порта Новороссийска до хорватского порта Омишаль обеспечил национальный перевозчик «Казмортрансфлот» на своем танкере Alatau, — сказано в заявлении компании.

Далее нефть будет доставлена по Адриатическому нефтепроводу до венгерского нефтеперерабатывающего завода «Сазхаломбатта». Этот проект стал важным шагом в развитии энергетического сотрудничества между Казахстаном и Венгрией.

Прежде Министерство энергетики Казахстана анонсировало возможность поставок нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба». Тестовые поставки в 2025 году были согласованы в ходе февральских переговоров между главой казахстанского Минэнерго и главой венгерского МИД Петером Сийярто.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ — Россия, Саудовская Аравия, Оман, Казахстан, Ирак, ОАЭ и Кувейт — договорились увеличить добычу нефти в сентябре на уровне 548 тысяч баррелей в сутки. Такой же объем увеличения действовал и в августе. Основную часть увеличения квот обеспечат Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что Абу-Даби возьмет на себя добычу 300 тысяч баррелей в сутки.