Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 15:29

У Венгрии появился новый поставщик нефти

Казахстан начал экспорт нефти в Венгрию через Хорватию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Казахстан впервые осуществил экспорт нефти в Венгрию, сообщили в национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» (КМГ). Поставка объемом 85 тысяч тонн была выполнена через хорватский порт Омишаль с использованием танкера Alatau, принадлежащего дочернему предприятию КМГ.

Морскую транспортировку из порта Новороссийска до хорватского порта Омишаль обеспечил национальный перевозчик «Казмортрансфлот» на своем танкере Alatau, — сказано в заявлении компании.

Далее нефть будет доставлена по Адриатическому нефтепроводу до венгерского нефтеперерабатывающего завода «Сазхаломбатта». Этот проект стал важным шагом в развитии энергетического сотрудничества между Казахстаном и Венгрией.

Прежде Министерство энергетики Казахстана анонсировало возможность поставок нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба». Тестовые поставки в 2025 году были согласованы в ходе февральских переговоров между главой казахстанского Минэнерго и главой венгерского МИД Петером Сийярто.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ — Россия, Саудовская Аравия, Оман, Казахстан, Ирак, ОАЭ и Кувейт — договорились увеличить добычу нефти в сентябре на уровне 548 тысяч баррелей в сутки. Такой же объем увеличения действовал и в августе. Основную часть увеличения квот обеспечат Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается, что Абу-Даби возьмет на себя добычу 300 тысяч баррелей в сутки.

Казахстан
Венгрия
нефть
поставки нефти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве за 12 часов выпало до трети месячной нормы осадков
При строительстве дальневосточного моста применили инновационные материалы
Российский губернатор отправил всех чиновников в MAX
Составлен список артистов, которые признались в ненависти к России
Момент нападения кубинца на спасателей в Подмосковье попал на видео
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.