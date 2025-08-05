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05 августа 2025 в 09:05

Адвокат раскрыла, как бороться с женским абьюзом

Адвокат Данильченко: поддержка специалистов поможет в борьбе с женским абьюзом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Психологическое насилие, или абьюз, со стороны женщины в отношениях требует осознания проблемы и профессиональной помощи специалистов, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. По ее словам, жертвы абьюза часто не понимают, что подвергаются насилию, из-за отсутствия четких границ в семье, а разрушение стереотипов о гендере помогает лучше разобраться в этой проблеме.

Абьюз — это психологическое насилие, которое может проявляться в разных формах. Жертвы абьюза часто не осознают, что подвергаются насилию, из-за отсутствия четких психологических границ в здоровых семьях. Разрушение мифов о гендере и абьюзе расширяет понимание этого сложного явления и подчеркивает необходимость изучения всех аспектов жестокого обращения. И мужчины, и женщины могут быть жертвами абьюза. Самостоятельно справиться жертвам абьюза получается далеко не всегда, поэтому необходимы поддержка и защита специалистов, включая кризисные центры, психотерапию и юридическую помощь, — пояснила Данильченко.

Она отметила, что признаки женского абьюза включают контроль, ревность, манипуляции и унижение. По ее словам, такая женщина часто перекладывает ответственность на партнера и жестко пресекает его попытки изменить ситуацию.

Признаки женского абьюза включают контроль и ревность, параноидальное недоверие, угрозы, ультиматумы, манипуляции слезами и самочувствием, покупку любовью, гиперопеку, потребительство, личные оскорбления и унижение. Женщина-абьюзер в отношениях не готова признать, что ее представления оторваны от действительности: она сваливает ответственность на мужчину. Такая женщина думает, что крепко держит мужа в своих руках и все решения принимает сама, — резюмировала Данильченко.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что абьюзеры, нарциссы и психопаты, как правило, с первых минут общения начинают восхвалять избранницу, а после резко унижают ее. По ее словам, такие мужчины не только прибегают к манипуляциям, но и стремятся к контролю.

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