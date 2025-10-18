Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 13:01

Посейте этот цветок под зиму и забудьте о проблемах: прорастет даже в камнях и будет цвести все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете абсолютно неприхотливый цветок для осеннего посева, ваш идеальный выбор — эшшольция калифорнийская. Посейте этот цветок под зиму и забудьте о проблемах. Он прорастет даже в камнях и будет цвести все лето.

Этот удивительный однолетник можно смело сеять в конце октября — ноябре в любую почву — от бедной песчаной до тяжелой глинистой, при любой погоде, даже если уже выпал снег. Просто рассыпьте семена по поверхности земли и слегка присыпьте грунтом — природа сделает все остальное.

Весной вы получите дружные всходы, а с июня до самых заморозков ваш сад будут украшать нежные шелковистые чашечки цветов, напоминающие крылья бабочек, в солнечных желтых, оранжевых и розовых тонах. Эшшольция не боится засухи, не требует подкормок и полива, самостоятельно размножается самосевом и создает потрясающие яркие ковры даже там, где другие цветы не выживают.

Ранее был назван многолетник с неуязвимыми семенами: можно сеять в октябре-ноябре при ночных заморозках.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
