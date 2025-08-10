Посадите один раз — и 10 лет любуйтесь: цветет даже после морозов −40 °C

Посадите один раз — и 10 лет любуйтесь: цветет даже после морозов −40 °C

Ирисы сибирские — идеальные многолетники для российских зим, которые можно смело сажать под зиму для роскошного цветения весной! Посадите их один раз — и 10 лет любуйтесь пышными куртинами.

Эти неприхотливые растения цветут даже после зимних морозов до −40 °C без укрытия, а их изящные фиолетовые, голубые или белые цветы украшают сад с мая по июнь. Корневища ирисов сажают в сентябре — октябре, заглубляя на 3–5 см в рыхлую почву с добавлением песка для дренажа. Они не боятся близкого залегания грунтовых вод, устойчивы к болезням и с каждым годом образуют более пышные куртины.

После посадки достаточно замульчировать корни торфом — ирисы прекрасно перезимуют и весной тронутся в рост одними из первых. Эти многолетники десятилетиями растут на одном месте, требуя лишь деления кустов раз в четыре-пять лет для омоложения.

Ранее был назван сорт роз, который не перерождается в шиповник и выдерживает +40 и −40 °C.