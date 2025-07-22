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22 июля 2025 в 19:30

Сорт роз, который не перерождается в шиповник и выдерживает +40 и -40 °C

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сорт роз не перерождается в шиповник и цветет в любых погодных условиях — выдерживает морозы до -40 °C без укрытия и прекрасно переносит летнюю жару до +40 °C.

Идеальным выбором для тех, кто хочет розу, устойчивую к любым капризам, станут корнесобственные канадские розы серии Explorer, такие как «Генри Хадсон» или «Дэвид Томпсон». Их главное преимущество — отсутствие прививки, а значит, и риска перерождения в шиповник, так как они растут на собственных корнях.

Цветут такие розы обильно все лето, образуя махровые цветы от бело-розовых до насыщенно-малиновых оттенков, при этом обладают высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Для посадки выбирайте солнечное место с хорошим проветриванием, но без сквозняков — и ваша роза будет десятилетиями радовать пышным цветением без особого ухода, требуя лишь минимального полива в засуху и легкой обрезки весной.

Ранее стало известно, как заставить петунии цвести волнами все лето.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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