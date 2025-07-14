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14 июля 2025 в 08:31

Заставила петунии цвести волнами все лето: покрыты бутонами как в питомнике

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заставила петунии цвести волнами все лето. При таком уходе ваши красавицы до самых заморозков будут покрыты крупными и яркими бутонами как в питомнике.

Чтобы продлить цветение петуний в кашпо в разгар лета, в июле нужно соблюдать три золотых правила. Во-первых, ежедневно удаляйте увядшие цветки и семенные коробочки — это стимулирует образование новых бутонов. Во-вторых, каждые 7–10 дней подкармливайте растения фосфорно-калийным удобрением, чередуя корневые и внекорневые подкормки.

В-третьих, в жару обязательно поливайте петунии утром и вечером, не допуская пересыхания земляного кома, — стресс от засухи останавливает цветение. Если петунии вытянулись и оголились, смело обрезайте побеги на треть — через неделю они обрастут новыми веточками с бутонами.

В дождливое лето раз в две недели обрабатывайте растения фитоспорином, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Для пышности куста прищипывайте слишком длинные плети, а в середине июля можно подсыпать в кашпо свежий грунт с вермикулитом — это оживит корневую систему.

Ранее был назван многолетник, который выживет даже на подтопляемом участке.

петунии
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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