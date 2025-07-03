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03 июля 2025 в 06:48

Хотите роскошный цветник на подтопляемой даче? Этот цветок выживет — 100%

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите роскошный цветник на подтопляемой даче? Этот цветок выживет — 100%. Он не только будет расти в болотистых условиях, но и даст красивые бутоны, превратив проблемную зону в живой яркий уголок.

Если ваш участок постоянно подтоплен, идеальным решением станет ирис болотный (Iris pseudacorus) — это влаголюбивый многолетник. Его ярко-желтые цветы, напоминающие солнечные блики, украшают сад с июня по июль, а мечевидные листья сохраняют декоративность до осени.

Ирис болотный абсолютно неприхотлив: ему не нужен дренаж, он устойчив к болезням, быстро разрастается и даже очищает воду от вредных примесей. Это растение-медонос привлекает пчел и бабочек, а его корневища укрепляют почву, предотвращая эрозию.

Посадите его на подтопляемой части — и забудете о проблемах с лужей, получив вместо нее эффектный золотистый ковер.

Ранее стал известен многолетник, который дает крупные ароматные бутоны и цветет много раз за сезон.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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