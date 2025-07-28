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28 июля 2025 в 12:00

Посадила взамен петуний! Весь сад в голубом облаке с мая по август

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Колокольчик карпатский «клипс блу» — настоящее голубое чудо для вашего сада, которое покорит сердце даже самого занятого садовода. Этот миниатюрный многолетник высотой всего 20–30 см с июня по август превращается в очаровательную голубую подушку из крупных чашевидных цветков нежного оттенка. Идеальный выбор для альпинариев, бордюров и контейнерного озеленения — он создаст эффектные акценты в любом уголке сада.

Главное достоинство «клипс блу» — потрясающая неприхотливость. Он прекрасно растет практически на любых почвах, кроме заболоченных, и стойко переносит засуху, требуя полива лишь в особо жаркие периоды. В средней полосе России этот колокольчик отлично зимует без дополнительного укрытия, а его цветение длится до 2–3 месяцев без перерыва. Еще один приятный бонус — способность к аккуратному самосеву, который не превращается в агрессивное распространение.

Уход за этим очаровательным растением предельно прост. Достаточно посадить его на солнечном месте или в легкой полутени, весной подсыпать немного компоста для лучшего роста, а после первого цветения обрезать отцветшие стебли — это стимулирует новую волну цветения. Раз в 3–4 года куртинки рекомендуется делить для омоложения растений. С такими минимальными требованиями «клипс блу» станет идеальным выбором для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Его нежные голубые цветки привлекают пчел и бабочек, создавая в саду особую атмосферу уюта и гармонии с природой.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

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многолетники
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садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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