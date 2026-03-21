Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 14:00

Положила яйца в кастрюлю и ушла спать — утром яйца как драгоценные аметисты. Красота неземная!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забудьте о луковой шелухе и магазинных красителях: замороженная ежевика превратит ваши пасхальные яйца в настоящие драгоценные камни. Эта лесная красавица дарит удивительную гамму — от нежного сиреневого до насыщенного фиолетового, в зависимости от того, сколько времени вы подержите яйца в отваре. Секрет прост: чем дольше лежат, тем глубже и таинственнее становится цвет.

Вам понадобится горсть замороженной ежевики (около 200–300 г), вода, столовая ложка уксуса и белые яйца. Ягоды нужно разморозить, слегка подавить вилкой, залить водой и довести до кипения.

Проварите 10–15 минут, затем процедите отвар, чтобы избавиться от мелких частиц — они могут оставить неравномерные пятна. В горячий отвар добавьте уксус, опустите вареные яйца и оставьте на несколько часов или на всю ночь в холодильнике.

Через 2–3 часа вы получите нежный сиреневый оттенок, а если продержать до утра — скорлупа станет глубокого фиолетового цвета, словно бархат. Для блеска готовые яйца можно смазать растительным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
рецепты
Пасха
яйца
кулинария
Мария Левицкая
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.