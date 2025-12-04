Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Полноценный ужин всего за 20 минут и без усталости: простая бытовая система, которая экономит силы и приносит удовольствие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После рабочего дня стоять у плиты хочется меньше всего, но быстрый ужин может быть и вкусным, и совсем не хлопотным. Достаточно освоить пару простых приемов, которые позволяют приготовить еду без лишнего стресса и долгих ожиданий.

Секрет в правильной организации. Пока варится паста или крупа, параллельно можно нарезать овощи и согреть готовый соус. Используйте продукты, которые готовятся быстро: фарш, яйца, мелкую рыбу, замороженные овощи или консервированную фасоль.

Отлично работает и техника «одного листа» – разложили все на противне, сбрызнули маслом, приправили и отправили в духовку. Пока блюдо запекается, можно спокойно отдохнуть. Немного зелени, чеснок или капля оливкового масла – и даже самый простой набор продуктов превращается в аппетитный ужин без долгих хлопот.

Ранее сообщалось, что тонкие кружевные блины нравятся всем, но часто они рвутся прямо в процессе жарки. Есть простой прием, который делает блинчики прочными и эластичными, сохраняя их нежный вкус. Этот способ особенно полезен, если вы готовите блины для начинки.

Марина Макарова
Марина Макарова
